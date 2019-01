THE LEISURE SOCIETY RITORNANO CON UN DOPPIO ALBUM. “GOD HAS TAKES A VACATION” è IL PRIMO SINGOLO

Ci siamo innamorati dei Leisure Society sin dal loro primo bellissimo album, “The Sleeper” (2009): ora la band indie-folk inglese sta per arrivare all’episodio numero cinque della sua carriera, in uscita il prossimo 12 aprile. Il seguito di “The Fine Art Of Hanging On” (2015) si chiamerà “Arrivals & Departures” e sarà un doppio.

Registrato tra il Peak District, il Cotswolds e una villa medioevale a Richelieu in Francia, il disco vede i contributi di Brian Eno e della poetessa Liz Barry, mentre Gareth Jones (Grizzly Bear, Nick Cave, These New Puritans) e Paul Gregory dei Lanterns On The Lake si sono occupati del mixing.

Il primo singolo, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto, si chiama “God Has Taken A Vacation”: il brano è stato scritto dal co-frontman Nick Hemming dopo la rottura della sua relazione con la bella flautista del gruppo di Brighton Helen Whitaker.

“Arrival & Departures” Tracklist:

1. Arrivals & Departures

2. A Bird A Bee Humanity

3. God Has Taken A Vacation

4. I’ll Pay For It Now

5. Overheard

6. Let Me Bring You Down

7. Be You Wherever

8. Arundel Tomb

9. Don’t Want To Do It Again

10. Mistakes On The Field (Part I)

11. Mistakes On The Field (Part II)

12. Leave Me To Sleep

13. Beat Of A Drum

14. There Are No Rules Around Here

15. You’ve Got The Universe

16. Ways To Be Saved