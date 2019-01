QUINTO ALBUM DEI CAGE THE ELEPHANT AD APRILE. GUARDA IL VIDEO DI “READY TO LET GO”

I Cage The Elephant ritorneranno il prossimo 19 aprile, via Columbia Records, con un nuovo album, il loro quinto: il seguito di “Tell Me I’m Pretty” (2015) si chiamerà “Social Cues” ed è stato in parte influenzato dalla fine della relazione sentimentale del frontman Matt Schulz.

Parlando della sua musica, il cantante statunitense ha detto: “Puo’ essere un veicolo per mettere in atto cose difficili da affrontare. Quando creo, cerco di entrare in uno stato reattivo di pensiero improvvisativo. Lascio le immagini entrare nella mia mente e aspetto che mi evochino una risposta emozionale e poi, una volta che ciò succede, so che sto lavorando su qualcosa.”

Il primo singolo estratto da questo nuovo LP si chiama “Ready To Let Go” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Social Cues” Tracklist:

1. Broken Boy

2. Social Cues

3. Black Madonna

4. Night Running (Cage The Elephant, Beck)

5. Skin And Bones

6. Ready To Let Go

7. House Of Glass

8. Love’s The Only Way

9. The War Is Over

10. Dance Dance

11. What I’m Becoming

12. Tokyo Smoke

13. Goodbye