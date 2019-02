VINCI 2 BIGLIETTI MEET & GREET (CONCERTO E POSSIBILITà DI ASSISTERE AL SOUNDCHECK) PER CHARLIE WINSTON @ SERRAGLIO, MILANO, SABATO 16 FEBBRAIO 2019

Vi regaliamo 4 biglietti (un nome vale 2 ingressi) per il live (+ la possibilità di assistere alla parte finale del soundcheck, incontrando poi l’artista) di CHARLIE WINSTON al Serraglio di Milano il 16 febbraio.

Aggiudicarsi il premio e’ facile. Inviate una mail con oggetto “Voglio CHARLIE WINSTON” all’indirizzo eventi@indieforbunnies.com

Nella mail inoltre indicate un vostro nome e cognome (dateli veri e originali perché in caso di vincita si dovrà presentare la carta d’identità in cassa). In caso di vittoria lo pubblicheremo su questa pagina.

Tra le mail che riceveremo, sorteggeremo i due fortunati vincitori al quale assegneremo 1 biglietto a testa (che, come già ricordato, sarà valido per due persone, quindi il vincitore +1).

Il cantautore britannico Charlie Winston arriva in Italia per presentare il suo ultimo album “Square 1” uscito nel 2018: si esibirà sabato 16 febbraio al Serraglio di Milano. Special guest: Albert Eno.

L’esordio di Charlie Winston risale al 2007 con l’autoprodotto “Make Way”, grazie al quale apre i concerti di Peter Gabriel lo stesso anno. Con “Hobo” nel 2009 riscuote grande successo in Francia (tre dischi di platino) e nel 2015 arriva in Italia per la prima volta con “Curio City”. Ora Charlie Winston ricomincia da zero con “Square 1”, in cui l’artista riprende i temi dell’arte di vivere fino a temi più impegnati come quello dei rifugiati politici.

In apertura ci sarà Albert Eno, musicista veneto e voce dei Kismet, che ha esordito nel 2018 come solista. Con la sua band vanta due tour nel Regno Unito ed un tour in Germania a supporto di Marianne Mirage. Per questo live lo vedremo in chiave intima, chitarra e voce, alle prese con sonorità che traggono ispirazione dalla canzone folk americana.