NUOVO ALBUM PER EDWYN COLLINS A FINE MARZO. “OUTSIDE” è IL PRIMO SINGOLO

Edwyn Collins ha annunciato il suo nono album solista, “Bad Bea”, che uscirà il prossimo 29 marzo via AED Records, l’etichetta di sua proprietà: il disco, che arriva a sei anni di distanza dal precedente, “Understated”, è stato registrato ai Clashnarrow Studios di Helmsdale, Scozia.

Il musicista ex Orange Juice in questi anni, oltre essersi occupato della produzione di numerosi album per altri artisti, si è trasferito da Londra alla costa nord della Scozia, dove ha creato il suo nuovo studio, in cui ha anche registrato questo suo LP.

Il primo singolo estratto da questa sua nuova fatica sulla lunga distanza si chiama “Outside” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Badbea” Tracklist:

1. It’s All About You

2. In The Morning

3. I Guess We Were Young

4. It All Makes Sense To Me

5. Outside

6. Glasgow To London

7. Tensions Rising

8. Beauty

9. I Want You

10. I’m OK Jack

11. Sparks The Spark

12. Badbea