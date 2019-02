PARTE UNA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING PER FINANZIARE LA PUBBLICAZIONE DEL NUOVO ALBUM DEL N.A.N.O. (EMANUELE LAPIANA)

C’è chi in Italia raccoglie lodi, ammirazione e affetto, anche giustamente sia chiaro, pensiamo a gente come Fiumani, Maroccolo, Godano e Agnelli, solo per fare 4 nomi fra i tanti e chi, dobbiamo dirlo, non ha raccolto tutto quello che avrebbe meritato. Stiamo parlando di Emanuele Lapiana, talento trentino, prima nei c|o|d poi mente del suo progetto solista N.A.N.O.

Finalmente Emanuele torna a far parlare di sè e del suo progetto (fermo addirittura dal 2011 con il disco “I Racconti dell’amore malvagio”): “Bionda e Disperata” è il nuovo album de il N.A.N.O. che dovrebbe uscire dopo una raccolta di fondi che terminerà il primo aprile. Nel rimando al Facebook dell’artista c’è il link che porta dritti a Musicraiser, sito sul quale è possibile sponsorizzare il progetto.

In merito a questo lungo periodo di stop Emanuele dice: “È stato un periodo duro ma davvero bello per me, e la musica ora è diventata il mio lavoro; ho collaborato con persone speciali, vissuto situazioni che mi hanno portato fuori dalla mia comfort zone musicale in territori inesplorati. Cambiare è duro, ma è sempre, sempre un momento di crescita fondamentale nella vita di ognuno. In questo disco ho messo tutta questa roba qui (e molto altro che è inutile tirare in ballo qui ed oggi) ed ho deciso di portarlo qui su Musicraiser perché desidero ripartire da voi che siete la base per la mia musica.”

Come spesso accade in queste circostanze ci sono diverse scelte che, in base ai soldi spesi, danno la possibiltà di avere più o meno cose in cambio (LP, CD, maglietta, biglietti per il live, possibilità di essere citati nei crediti). Non c’è nemmeno bisogno di dire che il contributo è quasi obbligato e anche noi di IFB faremo il nostro dovere!

Bentornato Lele!