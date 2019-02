Se i Blood Red Shoes fossero americani e non inglesi avrebbero probabilmente raggiunto un livello di fama simile a quello dei The Kills (anche se arrivare primi nella Official Record Store Chart battendo Beck e Pharrell come è successo a “Blood Red Shoes” nel 2014 non è male). Laura-Mary Carter e Steven Ansell si sono incontrati in uno squat londinese nel 2002 quando suonavano in altre band, hanno iniziato a collaborare qualche anno dopo e sono andati avanti tra litigate e tira e molla vari (Laura-Mary Carter ha lasciato la band dopo l’ultimo disco prima di una rapida riappacificazione). Dopo quattro album, diversi EP e una raccolta di inediti tornano alla carica con “Get Tragic” che esce per la loro etichetta (la Jazz Life) ed è stato prodotto da Nick Launay (Lou Reed, Nick Cave, Arcade Fire).

“La ragione per cui l’abbiamo chiamato “Get Tragic” è perché abbiamo realizzato che qualsiasi cosa abbiamo fatto negli ultimi tre anni è stata quasi tragica” ha detto Steven Ansell e questo quinto album sembra proprio un viaggio a tutta velocità nell’indie rock più energico e dark. Oltre ad alternarsi alla voce come sono soliti fare, a suonare la Telecaster (Laura) e a maltrattare la batteria (Ansell) i BRS si sono messi alla prova con strumenti diversi ma il carattere è sempre quello degli esordi, di quei due ragazzini un po’ strafottenti conosciuti in “Box of Secrets” e “Fire Like This”. Più maturi, più eleganti, un filo più pop.

La prima novità di “Get Tragic” sono i sintetizzatori che donano un’aria più drammatica e minacciosa a “Eye To Eye”, “Bangsar” e “Howl”. La seconda sono le collaborazioni: Kristian Bell dei The Wytches rende ancora più corrosiva “Nearer”, Clarence Clarity trasforma “Find My Own Remorse” in una ballata che si scalda lentamente, Ed Harcourt ai backing vocals addolcisce a modo suo il ritornello della gotica “Beverly”. Il lato più rock dei Blood Red Shoes torna a farsi sentire nella tripletta finale “Anxiety” – “Vertigo” – “Elija” che completa un album grintoso e moderno, capace di mescolare influenze diverse con personalità. Allacciate le cinture di sicurezza e lasciatevi trasportare.