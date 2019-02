QUARTO ALBUM DEI THESE NEW PURITANS A MARZO. GUARDA IL VIDEO DELLA TITLE-TRACK “INSIDE THE ROSE”

Lo scorso novembre i These New Puritans avevano rilasciato un nuovo singolo, “Into The Fire”, e finalmente in questi giorni è arrivato anche l’annuncio del loro quarto LP, “Inside The Rose”, che uscirà il prossimo 22 marzo via Infectious Music a distanza di quasi sei anni dal precedente, “Field Of Reeds”.

Registrato nel corso di cinque anni tra Southend-on-Sea, Berlino e Londra, questo nuovo disco è stato poi mixato a Los Angeles.

“Le canzoni parlano di bellezza, trascendenza, desiderio, oblio, estasi e occhi”, ha spiegato Jack Barnett.

Il nuovo singolo è la title-track, “Inside The Rose”, e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Inside The Rose” Tracklist:

1. Infinity Vibraphones

2. Anti–Gravity

3. Beyond Black Suns

4. Inside The Rose

5. Where The Trees Are On Fire

6. Into The Fire

7. Lost Angel

8. A–R–P

9. Six