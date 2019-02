IL NUOVO VIDEO DI PETE FIJ E TERRY BICKERS è RELATIVO AL BRANO “IF THE WORLD IS ALL WE HAVE”

IL NUOVO VIDEO DI PETE FIJ E TERRY BICKERS è RELATIVO AL BRANO “IF THE WORLD IS ALL WE HAVE”

Per celebrare l’uscita in vinile del loro ultimo album “We Are Millionaires”, Pete Fij e Terry Bickers hanno reso pubblico il loro nuovo video, relativo al brano “If The World Is All We Have”, curato alla regia proprio da Pete stesso.

Ovviamente l’acquisto del vinile è possibile proprio sulla pagina Bandcamp del duo. Siamo ancora in attesa che Pete Fij sveli anche le date del suo mini tour europeo come solista, che, a quanto sembra, dovrebbero essere in marzo.