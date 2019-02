XAVIER RUDD A FINE LUGLIO SARà AL FESTIVAL DEL VITTORIALE A GARDONE RIVIERA (BS) E A FIESOLE (FI)

Con nove album di studio in sedici anni di attività discografica, Xavier Rudd si conferma tra i migliori esempi di musicista impegnato su più fronti. Attivista, ambientalista, vegano, spiritualista ed amante del surf, il polistrumentista di origini australiane è in grado di intrecciare alla perfezione filosofia e musica. La sua carica di positività e di melodie energiche e solari lo hanno portato ad ottenere, nel corso della sua lunga ed attiva carriera discografica, ben tre dischi d’oro e due di platino in Australia. Autore della super hit ‘Follow The Sun’, certificata platino in Italia e nota in tutto il mondo, Xavier Rudd ha pubblicato a maggio dello scorso anno ‘Storm Boy’, l’ultimo album di studio su etichetta Nettwerk Music Group che arriva a tre anni di distanza da ‘Nanna’, il disco che ha visto Xavier collaborare con The United Nations, e a sei anni dall’ultimo acclamato lavoro solista, ‘Spirit Birds’.

Prodotto da Chris Bond (Ben Howard, Tom Speight) e mixato da Tim Palmer (Pearl Jam, Bowie, U2) “Storm Boy” è, a detta dello stesso Xavier, il suo disco più personale, capace di intrecciare filosofia e musica, tra sfumature pop, melodie solari e testi impegnati. “I am proud of my new music and I’m excited to bring it to the people. Blessed again to be playing shows this year in so many countries around this magical planet” afferma Xavier sul nuovo disco e sul nuovo tour.

Dopo il tour invernale dello scorso anno, che lo ha portato in Italia per tre appuntamenti ad ottobre, tutti esauriti, Xavier Rudd è pronto a tornare con la sua incredibile energia ed il suo positivismo per un magico concerto vista lago sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) per Tener-a-mente Festival, giovedì 25 luglio, ma non solo, sarà anche al Teatro Romano di Fiesole (FI).

XAVIER RUDD

giovedì 25 luglio 2019

Festival del Vittoriale TENER-A-MENTE

ANFITEATRO DEL VITTORIALE

Gardone Riviera (BS), via Vittoriale, 12

apertura cancelli ore 20.15 – inizio concerti ore 21.15

prezzi dei biglietti **

poltronissima: 40 € + d.p.

platea: 35 € + d.p.

platea laterale e gradinata centrale: 30 € + d.p.

gradinata non numerata: 25 € + d.p.

Biglietti in vendita dalle ore 9.00 di venerdì 8 febbraio su www.anfiteatrodelvittoriale.it

Venerdì 26 Luglio 2019

Fiesole (FI), Teatro Romano – Via Portigiani, 3

Biglietti:

– 1° settore numerato: € 30,00 + prev.

– 2° settore numerato: € 25,00 + prev.