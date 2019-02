TERZO ALBUM PER HONEYBLOOD A FINE MAGGIO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “THE THIRD DEGREE”

TERZO ALBUM PER HONEYBLOOD A FINE MAGGIO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “THE THIRD DEGREE”

Dopo la fine del tour a supporto del loro sophomore “Babes Never Die” (2016), le Honeyblood avevano deciso di prendersi una pausa: mentre Stina Tweeddale recuperava dall’ansia e dagli incubi notturni, Cat Myers ne ha approfittato per aggiungersi ai Mogwai in tour come loro batterista.

La cantante e chitarrista è così rimasta sola a gestire questo che è ormai diventato il suo progetto solista: “Ho iniziato a scrivere da sola a casa. Inizialmente mi sentivo sola, ma una volta che sono riuscita a convivere con la smania di uscire di casa, non mi sono più girata indietro”, ha spiegato la musicista scozzese.

La Myers è tornata dal tour troppo tardi, mentre la Tweeddale aveva già una solida direzione da intraprendere per il nuovo disco, che è stato registrato a Los Angeles in appena nove giorni con l’aiuto del noto produttore John Congleton (Angel Olsen, St Vincent).

“Ogni mossa, ogni canzone, tutto ciò che ho fatto su questo disco andava verso un nuovo territorio. Non sapevo veramente cosa sarebbe successo. E’ stato un grande salto, ma anche un’esperienza che mi ha aperto molto gli occhi. Non volevo utilizzare gli stessi trucchi che avevo usato in passato”, ha aggiunto la chitarrista di Glasgow.

Il disco, che si chiama “In Plain Sight”, arriverà il prossimo 24 maggio via Marathon Artists.

Il primo singolo si chiama “The Third Degree” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Rianne White.

“In Plain Sight” Tracklist:

1. She’s A Nightmare

2. The Third Degree

3. A Kiss From The Devil

4. Gibberish

5. Tarantella

6. Take The Wheel

7. Touch

8. Glimmer

9. You’re A Trick

10.Twisting The Aces

11. Harmless