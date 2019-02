OTTAVO ALBUM DEGLI IDLEWILD AD APRILE. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “DREAM VARIATIONS”

Il seguito di “Everything Ever Written” (2015) sta per arrivare: gli Idlewild, infatti, hanno annunciato oggi che il prossimo 5 aprile pubblicheranno, via Empty Words, il loro ottavo LP, “Interview Music”.

Il disco, che è stato iniziato a Los Angeles nel 2016 e successivamente terminato a Edimburgo, è stato ispirato “dai sogni e dal sognare e dai pensieri e dalle idee che vengono da questo stato”, ha spiegato il frontman Roddy Woomble nella press-release.

Il primo singolo estratto da questa nuova fatica sulla lunga distanza è la opening-track “Dream Variations”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Interview Music” Tracklist:

1. Dream Variations

2. There’s A Place For Everything

3. Interview Music

4. All These Words

5. You Wear It Secondhand

6. Same Things Twice

7. I Almost Didn’t Notice

8. Miracles

9. Mount Analogue

10. Forever New

11. Bad Logic

12. Familiar To Ignore

13. Lake Martinez