UN BRANO DEI DINOSAUR JR DI 25 ANNI FA è ORA UNA HIT IN GIAPPONE E NESSUNO SA PERCHè

In questi giorni “Over Your Shoulder”, brano del 1994 dei Dinosaur Jr contenuto nel disco “Without Sound”, sta scalando le classifiche (Billboard Japan charts, the Hot Overseas chart, the Hot 100) delle canzoni più ascoltate in Giappone.

“Over Your Shoulder”, che in una sola settimana ha raccolto nel paese circa 8 milioni di visualizzazioni su YouTube, non è mai stato pubblicato come singolo, non è stato recentemente ripubblicato ne tantomeno inserito in colonne sonore o video virale, considerazioni che alimentano il mistero sulle motivazioni che hanno portato un pezzo così vecchio e nemmeno particolarmente noto a diventare così celebre 25 anni dopo.

Al momento l’unica ragione possibile sembra essere legata al popolare TV show “Gachinko Fight Club” in onda in Giappone dal 1999 al 2003 che in alcune occasioni utilizzò il brano come colonna sonora e del quale in queste settimane tornano disponibili su YouTube le vecchie puntate.

In attesa di risolvere il mistero del Sol Levante recuperiamo l’ascolto di “Over Your Shoulder”: