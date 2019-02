OGGI “CROOKED RAIN, CROOKED RAIN” DEI PAVEMENT COMPIE 25 ANNI

Era il 1992 quando i Pavement di Stephen Malkmus e soci se ne uscirono con il mitico “Slanted & Enchanted”: capolavoro di improvvisazione lo-fi all’epoca, manna dal cielo per ogni indie-hipster oggi, l’album aveva lanciato i ragazzi americani sulla cresta dell’onda ed in una lunga tournée come spalla di mostri sacri come i Sonic Youth. Logico che l’attesa per il seguito (vi prego, sophomore non si può sentire…) fosse altissima, e questo nonostante la gestione del gruppo originario fosse stata- eufemismo – faticosa (al batterista Gary Young, – ancora eufemismo – non il massimo dell’affidabilità, venne chiesto di farsi da parte) per quanto aumentato nel numero a 5 componenti, con l’ingresso in pianta stabile del fac totum Bob Nastanovich, Steve West alla batteria e Mark Ibold al basso.

Maggiormente “rivestito” nel suono rispetto al predecessore, intatta la vena volutamente a metà tra pigro, bislacco e cazzone del cantato (cd. slacker), anticipato dal singolo “Cut Your Hair” (uno dei pezzi più pop di tutta la produzione, ottimo per i passaggi televisivi, considerato anche il video dove i californiani mettono ancora in mostra – ce ne fosse stato bisogno- il loro lato demenziale) e portando in faretra tra le altre frecce come “Elevate Me Later”, “Gold Soundz” e “Range Life”, i Pavement piantarono una pietra miliare del rock indipendente col favore di fan e critica, raggiungendo il 15esimo posto delle UK Charts e vendendo mezzo milione di dischi (trovando, paradossalmente, meno fortuna in patria che oltreoceano).

Irriverente, genuino, ricercatamente imperfetto, “Crooked Rain, Crooked Rain” è un album che, condito ad una storia che li vedrà di lì a pochi anni sciogliersi per divergenze tra lo stesso Malkmus e gli altri componenti, consacrerà i Pavement ad autentici gonfalonieri dell’indie rock, fonte di ispirazione per dozzine e dozzine di band a venire ed oggetto di culto per gli amanti del genere e non solo.

Pavement – “Crooked Rain, Crooked Rain”

Data di pubblicazione: 14 Febbraio 1994

Tracce: 12

Lunghezza: 42:18

Etichetta: Matador

Produttori: Pavement

Tracklist:

1. Silence Kit

2. Elevate Me Later

3. Stop Breathin

4. Cut Your Hair

5. Newark Wilder

6. Unfair

7. Gold Soundz

8. 5-4=Unity

9. Range Life

10. Heaven is a Truck

11. Hit The Plane Down

12. Fillmore Jive