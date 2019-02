QUARTO ALBUM PER LE TACOCAT A MAGGIO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “GRAINS OF SALT”

Le Tacocat hanno annunciato oggi il loro quarto album, “This Mess Is Place”, in uscita il prossimo 3 maggio via Sub Pop Records: prodotto da Erik Blood, il disco arriva a tre anni di distanza dal precedente, “Lost Time”.

Questo nuovo LP “è carico di speranza, che è in netto contrasto con la musica che celebra l’apatia, la disperazione e il torpore”, ci fa sapere la press-release.

La band punk-pop di Seattle ha rilasciato anche un primo singolo, “Grains Of Salt”, di cui potete vedere il video (diretto da Claire Buss) qui sotto.

“This Mess Is A Place” Tracklist:

1. Hologram

2. New World

3. Grains Of Salt

4. The Joke Of Life

5. Little Friend

6. Rose-Colored Sky

7. The Problem

8. Crystal Ball

9. Meet Me At La Palma

10. Miles And Miles