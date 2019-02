THE DARTS: SECONDO ALBUM IN ARRIVO IN PRIMAVERA

The Darts stanno per ritornare con un nuovo album: la band garage-rock tutta al femminile di Los Angeles e Phoenix, infatti, ha annunciato di aver firmato con la Alternative Tentacles, che pubblicherà il loro sophomore nel corso della prossima primavera.

Il seguito del convincente debutto “Me.Ow.” (2017) si chiamerà “I Like You But Not Like That”: il disco è già stato completato dalle statunitensi ed è ora in fase di mixing.

The Darts inoltre ritorneranno in Europa durante l’estate per supportare questa nuova uscita e presto verranno annunciate anche alcune date italiane.