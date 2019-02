NICK CAVE SCRIVE UNA LETTERA AD UN FAN DI 10 ANNI: “ASCOLTARE I BAD SEEDS E’ COME CUSTODIRE UN SEGRETO”

Sul forum Red Hand Files, sito dove i fans rivolgono domande a Nick Cave, un piccolo fan di 10 anni alcuni giorni fa ha pubblicato un post che ha immediatamente catturato l’attenzione dell’artista australiano. Il giovanissimo appassionato chiede:

Nessuno dei miei amici ascolta musica figa, interessante o bella. In che modo aver avuto la tua musica nella mia vita così presto mi influenzerà, e hai qualche consiglio per me?

La risposta di Cave è quanto di più bello noi, e soprattutto il bimbo, potessimo aspettarci:

Ascoltare la musica dei Bad Seeds alla tua età è come custodire qualcosa di segreto. Quando avevo la tua età anch’io ce l’avevo. Il mio fratello maggiore, Tim, ascoltava un sacco di musica strana e oscura e mi ha passato queste conoscenze. Allora vivevo in una città rurale in Victoria e mi sembrava che nessuno della mia età ascoltasse la musica che mi faceva ascoltare mio fratello. Era come portare un segreto dentro di me, una conoscenza speciale sul mondo che i miei amici non avevano. Era un potere segreto. Ho portato questo potere segreto con me quando ero ragazzino fino a quando sono andato a una scuola a Melbourne, dove ho incontrato tre o quattro persone che avevano questa conoscenza speciale – il potere segreto. Queste persone sono diventati i miei migliori amici e abbiamo formato una band per provare, a modo nostro, a portare questa conoscenza nel mondo. Questa conoscenza segreta che hai è una forza che vive solo dentro certe persone. è una forza che ti ispirerà a fare cose fantastiche – come scrivere storie, o dipingere, o costruire razzi per Marte. Ti darà il coraggio di prendere qualsiasi cosa il mondo ti metterà davanti. è un potere selvaggio che può essere di valore indicibile per il mondo. Il tuo nome, Ptolemy, è un nome da guerriero. Un ragazzo pieno di ispirazione con un nome da guerriero! Il mondo ti aspetta

Lo scorso 22 gennaio Nick Cave aveva dichiarato che il nuovo disco dei Bad Seeds è finito anche se ad oggi non si conoscono ulteriori dettagli sull’atteso successore di “Skeleton Tree” uscito nel 2006.