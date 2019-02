NUOVO LP DI MARK KOZELEK A OTTOBRE IN COLLABORAZIONE CON PETRA HADEN

Non si ferma mai la forza creativa di Mark Kozelek: come probabilmente saprete già il musicista statunitense pubblicherà il prossimo 1° marzo (il 12 aprile in formato fisico), via Caldo Verde, “I Also Want To Die In New Orleans”, la sua nuova collaborazione con Jim White e Donny McCaslin.

Oggi, intanto, è arrivata la notizia di un nuovo LP, questa volta in collaborazione con Petra Haden (That Dog, The Decemberists): il disco, che si chiamerà “Joey Always Smiled”, sarà realizzato il prossimo 11 ottobre.

Inoltre Kozelek ha iniziato a lavorare su un nuovo album con Ben Boye e Jim White, che si dovrebbe intitolare semplicemente “Mark Kozelek With Ben Boye And Jim White 2” e che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2020.

“Joey Always Smiled” Tracklist:

1. Parakeet Prison

2. Nice People All Around

3. Rest In Peace R Lee Ermey

4. Joey Always Smiled

5. 1983 MTV Era Music Is The Soundtrack To Outcasts Being Bullied By Jocks

6. Spanish Hotels Are Echoey