THE DREAM SYNDICATE: SESTO ALBUM A MAGGIO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “BLACK LIGHT”

A due anni di distanza dal loro quinto LP, “How Did I Find Myself Here?”, The Dream Syndicate stanno per ritornare con un nuovo album (il loro secondo dopo la reunion), “These Times”, che vedrà la luce il prossimo 3 maggio via Anti- Records.

Il nuovo disco della storica band californiana è stato prodotto da John Agnello (Phosphorescent, Waxahatchee, The Hold Steady, Dinosaur Jr.) ed è stato influenzato da “Donuts” di J-Dilla, secondo quanto dichiarato dal frontman Steve Wynn nella press-release.

Il primo singolo si chiama “Black Light” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“These Times” Tracklist:

1. The Way In

2. Put Some Miles On

3. Black Light

4. Bullet Holes

5. Still Here Now

6. Speedway

7. Recovery Mode

8. The Whole World’s Watching

9. Space Age

10. Treading Water Underneath The Stars