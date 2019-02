FLOGGING MOLLY E DESCENDENTS INSIEME AL CARROPONTE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) IN GIUGNO

Flogging Molly e Descendents, due delle più celebrate band nel proprio genere, condivideranno il palco per una serata eccezionale di musica live.

L’appuntamento è per martedì 25 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni – Milano. Sarà l’occasione unica di assistere a una di quelle combinazioni di band che raramente si vedono insieme, in un pacchetto capace di accontentare i fan su tutto lo spettro del punk in ogni sua sfaccettatura.

Nati a Los Angeles nel 1997, i Flogging Molly hanno sempre sfidato ogni categorizzazione di genere: l’originalità delle loro canzoni è un tratto distintivo che evidenzia l’inesauribile creatività della band. Con il susseguirsi degli anni i dischi sono cambiati, passando per “Drunken Lullabies” e “Float”, fino all’ultimo album “Life Is Good” uscito nel 2017 per Vanguard Records, ma quello che non è cambiato è l’energia vitale che la band mette in ogni propria canzone e in ogni proprio show. Il gruppo porta infatti lo spirito irlandese in tutto il mondo grazie a un peculiare mix di cornamuse, uilleann pipes, fisarmoniche e intensi riff punk rock. Non c’è concerto che non sia all’altezza delle aspettative del pubblico; le loro esibizioni sono delle feste divertenti e spensierate in cui l’aria si satura di buonumore e di spirito di unione e fratellanza.

I Descendents si formano a Los Angeles nel 1978 con Frank Navetta alla chitarra e voce, Tony Lombardo al basso e Bill Stevenson alla batteria. Dopo la pubblicazione del primo singolo “Ride the Wild/It’s a Hectic World”, si aggiunge al gruppo l’amico Milo Aukerman, completando la formazione. Ha così inizio la storia di una band leggendaria, costellata di pietre miliari tra cui gli album “Milo Goes to College”, “ALL” e “Everything Sucks”, a tutt’oggi considerati degli standard del proprio genere. Il loro sound caratteristico li distingue dalla maggior parte dei gruppi contemporanei e contribuì a influenzare profondamente tutta la scena californiana. Dopo una lunga pausa e anni di rumours, la band è tornata più carica che mai, con l’ultimo album “Hypercaffium Spazzinate” pubblicato nel 2016 da Epitaph Records.

Ecco i dettagli della data:

FLOGGING MOLLY + DESCENDENTS

25 giugno 2019 | Carroponte | Sesto San Giovanni – Milano

Ingresso: 25€ + diritti di prevendita