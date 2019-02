SECONDO ALBUM DI ALEX LAHEY A MAGGIO. GUARDA IL VIDEO DI “DON’T BE SO HARD ON YOURSELF”

SECONDO ALBUM DI ALEX LAHEY A MAGGIO. GUARDA IL VIDEO DI “DON’T BE SO HARD ON YOURSELF”

Dopo i buoni riscontri ottenuti con il suo esordio sulla lunga distanza, “I Love You Like A Brother” (leggi la recensione), uscito nell’ottobre del 2017, Alex Lahey sta per tornare con un nuovo LP, “The Best Of Luck Club”, in uscita il prossimo 17 maggio via Dead Oceans.

La musicista australiana ha scritto il suo nuovo album a Nashville e l’hai poi registrato nella nativa Melbourne insieme a Catherine Marks (Manchester Orchestra, St. Vincent).

Alex ha suonato tutti gli strumenti, incluso il sassafono, che aveva imparato a scuola e che ritroviamo anche nel primo singolo, “Don’t Be So Hard On Yourself”, di cui potete vedere il video (diretto da Callum Preston) qui sotto.

“The Best Of Luck Club” Tracklist:

1. I Don’t Get Invited To Parties Anymore

2. Am I Doing It Right

3. Interior Demeanour

4. Don’t Be So Hard On Yourself

5. Unspoken History

6. Misery Guts

7. Isabella

8. I Need To Move On

9. Black RMs

10. I Want To Live With You