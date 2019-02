SONNY & THE SUNSETS: UN NUOVO ALBUM IN APRILE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “HAIRDRESSERS FROM HEAVEN”

A distanza di tre anni dal precedente, “Rod For Your Love”, Sonny & The Sunsets ritorneranno il prossimo 1° aprile con un nuovo album, “Hairdressers From Heaven” via Rocks In Your Head Records, la nuova etichetta di proprietà del frontman Sonny Smith.

Il disco, che è stato registrato a Portland insieme a James Mercer e Yuuki Matthews degli Shins, vede la partecipazione di Kelley Stoltz e Shade Sartin (The Fresh & Onlys).

Oggi, intanto, arriva un nuovo singolo, la title-track “Hairdressers From Heaven”, e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Hairdressers From Heaven” Tracklist:

1. A Bigger Picture

2. Ghost Days

3. Another Life, Another Body

4. Searchin’

5. Someday I’d Like To Be An Artist

6. Hairdressers From Heaven

7. Take A Hard Look Down The Long Corridor

8. Man Without A Past

9. Drug Lake