THE 1975: RIVELATA LA DATA IN CUI USCIRà IL NUOVO SINGOLO

Il 2019 si appresta veramente ad essere l’anno d’oro dei The 1975. Dopo la conquista dei premi “BEST BRITISH GROUP & BRITISH ALBUM OF THE YEAR” ai recenstissimi Brit Awards, ecco che Matt ha svelato come il 31 maggio sarà il momento di sentire il nuovo singolo del nuovo album della band atteso nel 2019.

“Notes On A Conditional Form” è il titolo di questo lavoro. Al momento la band è in fase di selezione tra tre pezzi per decidere quale sarà, appunto, il singolo da mandare in rotazione il 31 maggio.