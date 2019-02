YPSIGROCK 2019 SVELA I NUOVI NOMI: SPIRITUALIZED, DAVID AUGUST, WHITNEY, LET’S EAT GRANDMA

Dopo aver annunciato i National come primo headliner e per la loro unica e imperdibile data estiva in Italia, Ypsigrock svela altre band della sua 23ª edizione, che andrà in scena dall’8 all’11 agosto 2019 a Castelbuono.

La line up del “Miglior Festival d’Italia del 2018”, in attesa di ulteriori conferme, si impreziosisce oggi con gli ingressi di Spiritualized come headliner della domenica, David August, Whitney, Let’s Eat Grandma, Fontaines D.C., Whispering Sons e WWWater.

Con gli annunci di oggi la direzione artistica rende nota anche la line up per day, che sarà completata da artisti che saranno svelati prossimamente. Il festival si aprirà, come ormai da tradizione, con il Welcome Party free entry all’Ypsicamping, giovedì 8 agosto. I concerti a pagamento si svolgeranno a partire dal giorno successivo: si inizierà venerdì 9 agosto con The National e le Let’s Eat Grandma (and more TBA), si proseguirà sabato 10 agosto con David August e WWWater (and more TBA), mentre domenica 11 agosto sugli stage di Ypsigrock saliranno Spiritualized, Whitney, Fontaines D.C. e Whispering Sons (and more TBA).

Da oggi parte anche la vendita dei day ticket al prezzo di 49€ + d.p. per venerdì 9 agosto, 42€ + d.p. per sabato 10 agosto e di 42€ + d.p. per domenica 11 agosto. I 3-day pass, al prezzo di 89€ + d.p., saranno disponibili sino al 30 giugno, previo esaurimento. Dal 1 luglio gli abbonamenti potranno essere acquistati invece al prezzo definitivo di 99€ + d.p.

I biglietti giornalieri e gli abbonamenti sono in vendita sui circuiti Vivaticket, Festicket e LiveTicket (per acquisto con 18app e Carta Docente). Prossimamente è previsto anche il lancio dei camping pass per soggiornare nell’esclusivo Ypsicamping immerso nella pineta di San Focà all’interno del Parco delle Madonie.