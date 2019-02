KATE BUSH ANNUNCIA UN ALBUM DI RARITà. ASCOLTA LA COVER DI “ROCKET MAN”.

Kate Bush annuncia “The Other Side” una release di 4 dischi che raccoglie rarità dell’artista britannica.

L’album, in uscita il prossimo 8 marzo, contiene anche un disco di cover tra le quali compaiono “Rocket Man” e “Candle In The Wind” di Elton John e “The Man I Love” di George e Ira Gershwin.

Su “Rocket Man” la Bush dichiara:

Ricordo di averlo comprato quando è uscito come singolo. Non potevo smettere di suonarlo – mi è piaciuto così tanto. La maggior parte degli artisti nella metà degli anni settanta suonava la chitarra ma Elton suonava il piano e io sognavo di poter suonare come lui ….

e ancora:

Volevo rendere questa cover diversa dall’originale. Ho pensato che sarebbe stato divertente trasformarlo in una versione reggae. Significava molto per me il fatto che l’hanno scelto per essere il primo singolo estratto dall’album.

e sul video:

Ho anche avuto la possibilità di dirigere il video che amavo fare – rendendolo un video di performance, girato su pellicola in bianco e nero, con tutti i musicisti e … la Luna!

Guarda il video della cover di “Rocket Man”:

“12” Mixes” tracklist:

Running Up That Hill (A Deal With God)

The Big Sky (Meteorological Mix)

Cloudbusting (The Orgonon Mix)

Hounds Of Love (Alternative Mix)

Experiment IV (Extended Mix)

“The Other Side 1” tracklist:

Walk Straight Down The Middle

You Want Alchemy

Be Kind To My Mistakes

Lyra

Under The Ivy

Experiment IV

Ne T’Enfuis Pas

Un Baiser D’Enfant

Burning Bridge

Running Up That Hill (A Deal With God) 2012 Remix

“The Other Side 2” tracklist:

Home For Christmas

One Last Look Around The House Before We Go

I’m Still Waiting

Warm And Soothing

Show A Little Devotion

Passing Through Air

Humming

Ran Tan Waltz

December Will Be Magic Again

Wuthering Heights (Remix / New Vocal from ‘The Whole Story’)

“In Other’s Words” tracklist:

Rocket Man

Sexual Healing

Mná na hÉireann

My Lagan Love

The Man I Love

Brazil (Sam Lowry’s First Dream)

The Handsome Cabin Boy

Lord Of The Reedy River

Candle In The Wind