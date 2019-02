QUARTO ALBUM DEI PAWS AD APRILE. GUARDA IL VIDEO DI “NOT ENOUGH”

I PAWS ritorneranno il prossimo 26 aprile, via Ernest Jenning Record Co, con il loro quarto album, “Your Church On My Bonfire”, che arriva a circa tre anni di distanza dal precedente, “No Grace”, che era stato prodotto da Mark Hoppus dei Blink 182.

Prodotto dal chitarrista dei Frightened Rabbit Andy Monaghan, il nuovo LP vede la band scozzese portare il suo sound verso una direzione più gentile: “Questo disco documenta gli ultimi tre anni della mia vita”, ha spiegato il frontman Phillip Taylor, “i testi si concentrano su temi come il senno di poi con riguardo per le relazioni personali e per le persone che non fanno più parte della nostra vita, specialmente quelle che possono aver avuto un grande impatto su di te e sul tuo sviluppo come persona, oltre ad aver cambiato e sviluppato ciò che era nei tuoi dintorni, mentre si muovevano intorno a te.”

Il primo singolo estratto si chiama “Not Enough” e qui sotto potete vedere il relativo video, diretto dallo stesso Taylor.

“Your Church On My Bonfire” Tracklist:

1. What We Want

2. Not Enough

3. The Watering Hole

4. Joanna

5. Anything Worse

6. Honoured To Be Honest

7. Like Some Injured Fawn

8. The Slow Sprint (Feat. Meredith Godreau)

9. Milk, Honey And Sweat

10. Arachnids

11. Not Goodbye (See You Later)