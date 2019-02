ADDIO MARK HOLLIS. SCOMPARE ALL’ETà DI 64 ANNI LA VOCE DEI TALK TALK.

Mark Hollis, voce e co-fondatore dei Talk Talk, è scomparso oggi all’età di 64 anni.

Tra i primi a riportare la notizia l’account twitter dei The The che così rende omaggio all’amico e collega:

Very sorry to hear the news that #MarkHollis of #TalkTalk has died. He was behind some of the finest albums of the 1980s / early 1990s. R.I.P. pic.twitter.com/IoTuAkGCUf

— THE THE (@thethe) 25 febbraio 2019