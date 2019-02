IL PRIMO ALBUM DI HATCHIE ARRIVA A GIUGNO. ASCOLTA IL SINGOLO “WITHOUT A BLUSH”

Come iniziare l’estate nel migliore dei modi? Ovviamente ascoltando il primo album di Hatchie, “Keepsake”, in uscita proprio il 21 giugno via Heavenly Recordings.

La dolce musicista australiana ci ha convinto singolo dopo singolo e il suo EP, “Sugar & Spice”, uscito lo scorso anno, è stata la prima conferma del suo valore: il suo cammino prosegue e arriva finalmente l’importantissimo passo verso il debutto sulla lunga distanza, in cui l’artista di Brisbane prova a esplorare terreni che vanno dall’industrial alla new wave, passando per il dance-pop, il tutto sempre con grande eleganza.

“Keepsake”, che è stato registrato in un home studio a Melbourne, è stato prodotto da John Castle, che aveva già lavorato con Hatchie anche per “Sugar & Spice”.

Il primo singolo estratto da questo nuovo lavoro si chiama “Without A Blush” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto: le numerose influenze tra il dream-pop e il synth-pop provenienti dagli anni ’80 deliziano il nostro palato e sono arricchite ancora una volta da sensazioni melodiche di rara bellezza. Le aspettative per questo lavoro si fanno veramente alte.

“Keepsake” Tracklist:

1. Not That Kind

2. Without A Blush

3. Her Own Heart

4. Obsessed

5. Unwanted Guest

6. Secret

7. Kiss The Stars

8. Stay With Me

9. When I Get Out

10. Keep