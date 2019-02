MORRISSEY SVELA TUTTI I DETTAGLI DEL NUOVO DISCO DI COVER. ASCOLTA IL BRANO “IT’S OVER”.

Morrissey ha svelato tutti i dettagli relativi a “California Love” il suo nuovo album interamente composto da cover.

Ascolta il primo estratto: “It’s Over” cover di un brano di Roy Orbison

Il disco, che uscirà il 24 maggio via Etienne (un sussidiaria della BMG), sarà ricco di ospiti.

Prodotto da Joe Chiccarelli “California Love” vede il Moz affiancarsi tra gli altri a Ed Droste dei Grizzly Bear, Ariel Engle dei Broken Social Scene, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Petra Haden, LP.

Guarda la lista completa di tracklist e i featuring:

01 Morning Starship (Jobriath cover) [ft. Ed Droste]

02 Don’t Interrupt the Sorrow (Joni Mitchell cover) [ft. Ariel Engle]

03 Only a Pawn in Their Game (Bob Dylan cover) [ft. Petra Haden]

04 Suffer the Little Children (Buffy Sainte-Marie cover)

05 Days of Decisions (Phil Ochs cover) [ft. Sameer Gadhia]

06 It’s Over (Roy Orbison cover) [ft. LP]

07 Wedding Bell Blues (The Fifth Dimension cover) [ft. Billie Joe Armstrong and Lydia Night]

08 Loneliness Remembers What Happiness Forgets (Dionne Warwick cover)

09 Lady Willpower (Gary Puckett cover)

10 When You Close Your Eyes (Carly Simon cover) [ft. Petra Haden]

11 Lenny’s Tune (Tim Hardin cover)

12 Some Say I Got Devil (Melanie cover)