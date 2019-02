“AMAZING GRACE” DI ARETHA FRANKLIN SARA’ STAMPATO PER LA PRIMA VOLTA IN VINILE

“AMAZING GRACE” DI ARETHA FRANKLIN SARA’ STAMPATO PER LA PRIMA VOLTA IN VINILE

“Amazing Grace” – l’album più venduto di Aretha Franklin e il live album gospel più venduto di tutti i tempi – godrà di un revival quasi 50 anni dopo essere stato registrato. Questo grazie al debutto l’anno scorso del tanto atteso documentario sulla realizzazione del leggendario live album, che ha ricevuto recensioni entusiaste.

CBS onorerà la carriera di Aretha Franklin il 10 marzo con “Aretha: A Grammy® Tribute To The Queen Of Soul”. Presentato da Tyler Perry, lo speciale di due ore contiene performance di Yolanda Adams, Shirley Caesar, Alessia Cara, Kelly Clarkson, Common, Celine Dion, Jennifer Hudson, Alicia Keys, John Legend, Patti LaBelle e BeBe Winans, così come quelle di Brandi Carlile, Chloe X Halle, H.E.R., Janelle Monáe e SZA, di recente nominati ai Grammy.

Rhino continuerà a celebrare la regina del Soul con la prima pubblicazione di sempre su vinile di “Amazing Grace: The Complete Recordings”. Disponibile dal 22 marzo, solo tre giorni prima del compleanno della Franklin, il cofanetto include 4 LP 180 grammi che contengono le trascendenti esibizioni alla New Temple Missionary Baptist Church, registrate a Los Angeles il 13 e 14 gennaio 1972.

Tra i molti momenti che firmano l’ammirevole carriera di Aretha Franklin, queste performance spiccano come parte del suo lavoro più ricercato. È stato registrato nel corso di due notti mentre la cantante eseguiva i classici canti religiosi come “Precious Memories,” “What A Friend We Have In Jesus” e “How I Got Over”, l’ultimo scritto con la leggenda del gospel Clara Ward, che stava ascoltando nel pubblico. Ad assistere alle esibizioni anche il padre di Aretha, il famoso Reverendo C.L. Franklin; Clara Ward e Mother Ward della Ward Family Singers; Mick Jagger e Charlie Watts dei Rolling Stones, che erano in città per registrare “Exile On Main Street”.

Pubblicato il primo giugno 1972, “Amazing Grace” ha venduto due milioni di copie solo negli Stati Uniti. È stato non solo l’album più venduto di tutta la carriera di Aretha, ma è tuttora il live album gospel più venduto di tutti i tempi. In più, l’album ha fatto guadagnare alla Franklin il suo primo Grammy per la miglior esibizione soul gospel.

Originariamente, “Amazing Grace” includeva 13 canzoni, più i commenti del reverendo C.L. Franklin. Nel 1999 l’album è stato rimasterizzato ed esteso per includere tutte le registrazioni di entrambe le notti.

Inizialmente era stato pianificato un documentario per accompagnare l’album “Amazing Grace”, ma problemi tecnici hanno impedito all’album di essere pubblicato per quasi 50 anni. La situazione è cambiata lo scorso novembre, quando “Amazing Grace” è stato finalmente proiettato in anteprima al 2018 DOC NYC, il più grande festival sui docufilm.

“Amazing Grace: The Complete Recordings” tracklist:

Thursday Night Show (1/13/72)

Side One

1. Organ Introduction (“On Our Way”) – Ken Lupper

2. Opening Remarks – Rev. James Cleveland

3. “On Our Way” – Southern California Community Choir

4. Aretha’s Introduction – Rev. James Cleveland

5. “Wholy Holy”

6. “You’ll Never Walk Alone”

Side Two

1. “What A Friend We Have In Jesus”

2. “Precious Memories” – With Rev. James Cleveland

3. “How I Got Over”

Side Three

1. “Precious Lord, Take My Hand / You’ve Got A Friend”

2. “Climbing Higher Mountains”

3. “Give Yourself To Jesus”

Side Four

1. “Amazing Grace”

2. “My Sweet Lord” – Instrumental

Friday Night Show (1/14/72)

Side Five

1. Organ Introduction (“On Our Way”) and Opening Remarks – Ken Lupper & Rev. James Cleveland

2. “On Our Way” – Southern California Community Choir

3. Aretha’s Introduction – Rev. James Cleveland

4. “What A Friend We Have In Jesus”

5. “Wholy Holy”

Side Six

1. “Climbing Higher Mountains”

2. “God Will Take Care Of You”

3. “Old Landmark”

Side Seven

1. “Mary, Don’t You Weep”

2. “Never Grow Old

Side Eight

1. Remarks By Reverend C.L. Franklin

2. “Precious Memories” – With Rev. James Cleveland

3. “My Sweet Lord” – Instrumental