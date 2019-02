BAD RELIGION ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO. ASCOLTA L’OPENING-TRACK “CHAOS FROM WITHIN”.

I Bad Religion svelano tutti i dettagli di “Age of Unreason” diciassettesimo disco in studio della band californiana. Between Trump’s election, neo-Nazis marching in the streets, and the glut of InfoWars-style far right conspiracy theories, the band has had no shortage of song-writing inspiration. Trump’s proposed border wall is the inspiration for Age of Unreason’s first single “Chaos From Within.”

L’album, annunciato come arrabbiato e politicizzato, viene così presentato da Greg Graffin leader dei Bad Religion e professore universitario:

Quando ho visto tutti questi titoli su quanto fosse terribile il nostro mondo, ho iniziato a leggere molto. Ho letto della rivoluzione francese, della rivoluzione americana, della guerra civile e ho iniziato a riconoscere che questo è uno schema della storia e qualcosa su cui non dovremmo mai avventurarci

e ancora:

Ci sono molti avvertimenti in tal senso. Ogni bambino dovrebbe saperlo, ma è difficile convincere la gente a leggere di queste cose. Forse questo album può aiutare.

“Age of Unreason” uscirà il 3 maggio su Epitaph Records.

Dopo gli estratti “The Kids Are Alt-Right” e “The Profane Rights Of Man” ascolta l’opening-track:

“Age of Unreason” tracklist:

01 “Chaos From Within”

02 “My Sanity”

03 “Do The Paranoid Style”

04 “The Approach”

05 “Lose Your Head”

06 “End Of History”

07 “Age Of Unreason”

08 “Candidate”

09 “Faces Of Grief”

10 “Old Regime”

11 “Big Black Dog”

12 “Downfall”

13 “Since Now”

14 “What Tomorrow Brings”

15 “The Profane Rights of Man” (bonus)