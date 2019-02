QUINTO ALBUM PER KEVIN MORBY A FINE APRILE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “NO HALO”

Dopo il teaser pubblicato ieri, Kevin Morby ha annunciato oggi il suo quinto album, “Oh My God”, che uscirà il prossimo 26 aprile via Dead Oceans a circa due anni di distanza dall’ottimo “City Music”.

Nel suo nuovo doppio album il musicista nativo del Texas ha messo il suo immaginario religioso in prima linea.

Nella press-release l’ex membro di Woods e The Babies spiega: “La religione è intorno a tutti noi. E’ un linguaggio universale e c’è una profonda bellezza in essa. L’ho trovata uno strumento utile all’interno del mio songwriting, poichè è qualcosa con cui tutti possono relazionarsi a un certo livello. Ci sono certi temi o immagini religiose in molte delle cose che ho fatto, così ho voluto farle uscire e parlare solo di quel linguaggio per un disco. Non è una rinascita; è più che “oh my god (oh mio dio)” è un’espressione così profonda che tutti noi usiamo parecchie volte al giorno e che significa così tante cose differenti. Non si tratta di un dio vero e proprio, ma di uno percepito ed è una visione estranea dell’esperienza umana in termini religiosi.”

Il primo singolo si chiama “No Halo” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Oh My God” Tracklist:

1. Oh My God

2. No Halo

3. Nothing Sacred / All Things Wild

4. OMG Rock N Roll

5. Seven Devils

6. Hail Mary

7. Piss River

8. Savannah

9. Storm (Beneath the Weather)

10. Congratulations

11. I Want To Be Clean

12. Sing A Glad Song

13. Ballad Of Faye

14. O Behold