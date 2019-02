QUINTO ALBUM PER THE TALLEST MAN ON EARTH AD APRILE. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “THE RUNNING STYLES OF NEW YORK”

A distanza di quattro anni dal precedente lavoro, “Dark Bird Is Home”, The Tallest Man On Earth tornerà il prossimo 19 aprile con il suo quinto LP, “I Love You. It’s A Fever Dream”, in uscita per Rivers / Birds Records.

Non si hanno ancora molti dettagli del nuovo disco, ma nel player Spotify qui sotto potete ascoltare il primo singolo, la splendida ballata “The Running Styles Of New York”.

Vi ricordiamo inoltre che il folk-singer svedese sarà in Italia per quattro date a partire da stasera (quelle di Torino e Bologna sono già sold-out). Questo il programma:

giovedì 28 febbraio

Torino – OGR, OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI

Corso Castelfidardo, 22, 10138 TO

Biglietto: 25,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketone.it da Venerdì 26 Ottobre alle ore 10.00

venerdì 1 marzo

Roma – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

SALA SINOPOLI

Largo Luciano Berio, RM

Biglietto: 20,00 / 25,00 / 30,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketone.it da Venerdì 26 Ottobre alle ore 10.00

sabato 2 marzo

Bologna – Teatro Antoniano

Via Guido Guinizelli, 3, 40125 BO

Biglietto: 28,00 / 32,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it da Venerdì 26 Ottobre alle ore 10.00

domenica 3 marzo

Milano – Teatro Dal Verme

Via S. Giovanni sul Muro, 20122 MI

Biglietto: 22,00 / 26,00 / 32,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it da Venerdì 26 Ottobre alle ore 10.00