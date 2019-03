IL BBK FESTIVAL DI BILBAO PIAZZA ALTRI DUE NOMI BOMBA: LIAM GALLAGHER E THE GOOD, THE BAD AND THE QUEEN!

Previsto per l’11-12-13 Luglio in terra basca, il BBK Festival di Bilbao annuncia altri due nomi altisonanti da integrarsi ai vari già annunciati The Strokes, Suede, Idles, Thom Yorke e Weezer: sono Liam Gallagher e i The Good, The Bad and The Queen di Damon Albarn.

Line-up alla mano è uno dei festival musicali estivi più ricchi ed interessanti previsti per la prossima estate in giro per l’Europa: noi ci saremo, e voi?