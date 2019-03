NUOVO ALBUM PER FABRIZIO CAMMARATA A FINE MESE. ECCO IL SINGOLO “RUN RUN RUN”

Il prossimo 29 marzo Fabrizio Cammarata pubblicherà un nuovo album, “Lights”, che sarà realizzato da 800A Records / Kartel Music Group.

Prodotto da Dani Castelar (Paolo Nutini, Editors, R.E.M.) tra Palermo e Barxeta (vicino a Valencia), “Lights” segna i contorni più onesti e diretti del racconto musicale di Fabrizio Cammarata.

Forse quasi ironicamente, il nuovo singolo “Run Run Run” è un’invocazione a rallentare, ricordando che molte verità scaturiscono dalla tranquillità: “è molto più facile muoversi veloce per avere l’illusione del rinnovamento”, dice Fabrizio, “ed è molto più difficile rimanere fermi e ascoltare il nostro animo: la risposta è nel profondo, dove il movimento la rende illeggibile”.

La seconda traccia del singolo è “Under Your Face”, un racconto, dal punto di vista di un misterioso personaggio oscuro, di una legge dell’anima: “sii sincero con te stesso in ogni tua parte. Non esistono menzogne eterne, anche se quelle dette a sé stessi sono le più longeve.”

Intanto il musicista siciliano ha annunciato anche le prime date del suo tour. Questo il programma:

ven. 26/04 – Candelai, PALERMO

sab. 27/04 – Zo, CATANIA

dom. 28/04 – Take Me To Church, NAPOLI

mer. 01/05 – ControConvento, CARAMANICO TERME (PE)

ven. 03/05 – ARCI Bellezza, MILANO

sab. 04/05 – Off Topic, TORINO

“Lights” Tracklist:

1. All Is Brighter

2. Run Run Run

3. KV

4. Eileen

5. Under Your Face

6. Rosary

7. Timbuktu

8. Blue

9. Cassiopea

10. For My Heartbeats

11. My Guitar At 4 am