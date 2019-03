TRACKS: THE ARTISANS

Andiamo a prendere la loro descrizione: “The Artisans are Glenn, Nick, Karen and Kevin, who found each other somewhere between the thick smog of Hartlepool and the bright lights of Newcastle, and through their shared love of C86, 60s and 80s bands.”

…quando si dice che poche e semplici parole bastano e avanzano per solleticare la nostra curiosità e metterci sulla buona strada. Gli Artisans sono 4 ragazzi, che si sono trovati tra le luci e le ombre delle loro città e hanno trovato il collante, immediato, con la passione verso determinate band e verso determinati periodi musicali. Questo è proprio quello che emerge dalla loro musica e dal loro sound, così deliziosamente jangle/guitar-pop: accattivante, incalzante e con i fiati al punto giusto

Gli assaggi all’album atteso l’8 aprile ci mettono già in trepidante attesa!