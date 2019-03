MAC DEMARCO: UNA DATA A MILANO IN LUGLIO E NUOVO ALBUM A MAGGIO. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “NOBODY”

Dopo la sua apparizione ai festival estivi un paio di anni fa, Mac DeMarco ritornerà in Italia nel mese di luglio per un’unica data.

Il simpatico musicista canadese di origini italiane suonerà al Circolo Magnolia di Segrate (MI) lunedì 8.

I biglietti del concerto, che costeranno 23 € + d.p., saranno disponibili dalle ore 11 di venerdì 8 marzo su ‘Ticketone.it’.

Nel frattempo è arrivata anche la conferma del quinto album di DeMarco, in uscita il prossimo 10 maggio: il disco, che uscirà a due anni dal precedente, “This Old Dog”, si chiamerà “Here Comes The Cowboy” e sarà pubblicato da Mac’s Record Label, la nuova etichetta di proprietà di Mac.

Il primo singolo estratto si chiama “Nobody” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Here Comes The Cowboy” Tracklist:

1. Here Comes The Cowboy

2. Nobody

3. Finally Alone

4. Little Dogs March

5. Peroccupied

6. Choo Choo

7. K

8. Heart To Heart

9. Hey Cowgirl

10. On The Square

11. All Of Our Yesterdays

12. Skyless Moon

13. Baby Bye Bye