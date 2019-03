OLD FASHIONED LOVER BOY: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “MODERN LIFE”

Esce oggi “Modern Life”, il nuovo singolo di Old Fashioned Lover Boy pubblicato da A Modest Proposal Records / Malinka sound / peermusic ITALY.

Il video di Modern Life, diretto da Nicholas Mottola Jacobsen e Corinne Barlocco, è stato presentato in anteprima da Musicweek ed è stato realizzato come se fosse una VHS anni ’90, con il testo a tinte gialle in sovrimpressione stile Netflix.

Guarda il video:

Old Fashioned Lover Boy commenta così il suo nuovo brano:

È un pezzo che mi diverte molto; ho sempre voglia di suonarlo e mi fa venire voglia di muovermi, di ballare. Ci ho messo dentro tantissime influenze RnB e le ho unite alla mia infinita passione per gli anni Sessanta, per i Beatles e per George Harrison. Due anni fa non avrei mai immaginato di scrivere un brano così, ora mi fa pensare che non riuscirei mai a fare musica diversa da questa

Tra pochi giorni, il prossimo 7 marzo, Old Fashioned Lover Boy si esibirà alla Santeria di Milano in apertura dei Wild Nothing.