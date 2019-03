I VAMPIRE WEEKEND SVELANO I DETTAGLI DEL NUOVO DISCO E CONDIVIDONO 2 NUOVI BRANI

I Vampire Weekend svelano finalmente i primi dettagli del prossimo atteso disco.

“Father Of the Bride”, del quale si parla ormai già da settimane, uscirà ufficialmente il prossimo 3 maggio via Columbia/Spring Snow. Questa la cover:

May the Third Be With You. Two new songs from @vampireweekend. Father of the Bride will be released on May 3rd. https://t.co/dhzigkxyth pic.twitter.com/Qfa1nRVV9f

— X100.7 – Red Deer’s Alternative (@xreddeer) March 6, 2019