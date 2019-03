OTTAVO ALBUM DI RICHARD HAWLEY A GIUGNO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “OFF MY MIND”

Il prossimo 7 giugno Richard Hawley realizzerà il suo ottavo album, “Further”: il disco, che sarà il suo primo per la BMG, arriva a quasi quattro anni di distanza dal precedente, “Hollow Meadows”.

Il musicista inglese lo ha scritto per la maggior parte a Sheffield ed è stato aiutato dai coproduttori Colin Elliot e Shez Sheridan.

“Ho voluto sfidare me stesso per cercare di mantenere le cose a un ritmo veloce e per mantenere le canzone sui tre minuti di durata”, ha spiegato Hawley, “mi sono chiesto: “puoi far arrivare il tuo messaggio come un proiettile? Riesci ancora a farlo?” E’ una domanda difficile da chiedere.”

Il primo singolo estratto dal nuovo LP si chiama “Off My Mind” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Further” Tracklist:

1. Off My Mind

2. Alone

3. My Little Treasures

4. Further

5. Emelina Says

6. Is There A Pill

7. Galley Girl

8. Not Lonely

9. Time Is

10. Midnight Train

11. Doors