STEPHEN MALKMUS: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “COME GET ME”

Dopo aver pubblicato “Viktor Borgia” e “Rushing The Acid Frat”, Stephen Malkmus condivide oggi il terzo singolo tratto da “Groove Denied” (in uscita il 15 marzo su Domino), lo psichedelico e orientaleggiante (è un sitar quello?!) “Come Get me” e il lyric video di accompagnamento.

Nonostante la predominanza dei synth minimali anni ’80 e le influenze industrial nel resto di “Groove Denied”, “Come Get Me” è un po’ più vicino alla comfort zone di Malkmus: “warped psych” come lo descrive lui, quella tradizione avant-garage di chitarre sporche e groove traballanti – a parte il fatto che in questo caso, c’è una persona che pretende di essere una band – ma l’illusione è presto svelata dal nuovo brano loose n’swing.

“Groove Denied” tracklist:

1. Belziger Faceplant

2. A Bit Wilder

3. Viktor Borgia

4. Come Get Me

5. Forget Your Place

6. Rushing The Acid Frat

7. Love The Door

8. Bossviscerate

9. Ocean of Revenge

10. Grown Nothing