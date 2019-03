THE DARTS TORNANO IN ITALIA A FINE GIUGNO

Come vi abbiamo annunciato il mese scorso, nel corso della primavera le Darts pubblicheranno il loro secondo LP, “I Love You But Not Like That”, via Alternative Tentacles: il nuovo disco segue di circa un paio d’anni il loro debutto sulla lunga distanza “Me.Ow” e l’omonima compilation che raccoglieva i loro primi due EP.

La band garage-rock tutta al femminile di Los Angeles e Phoenix tornerà in Italia a presentare questo sophomore a fine giugno con cinque imperdibili date: Nicole Laurenne e compagne suoneranno lunedì 24 allo Starci di Osio Sotto (BG), martedì 25 all’Hana-Bi di Marina Di Ravenna, mercoledì 26 al Dalla Cira di Pesaro, giovedì 27 al Festival Beat di Salsomaggiore (PR) e venerdì 28 al Nomi On The Rock di Nomi (TN).