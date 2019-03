I ROYAL TRUX SI SONO GIà NUOVAMENTE SCIOLTI ?

La storia dei Royal Trux ma non è mai stata una storia banale.

Complice i caratteri decisamente ‘particolari’ dei due titolari del progetto (e le droghe) l’attività musicale, che considerate le pause e gli allontamenti dura da oltre 30 anni, ha vissuto molti alti e bassi.

Una decina di album tra il 1987 e il 2001 e poi lo scioglimento, Neil Hagerty e Jennifer Herrema divorziano e non si parlano per 15 anni, al quale è seguita una reunion per una serie di live e un disco dal vivo nel 2017.

Meno di una settimana fa è uscito il nuovo atteso album, “White Stuff”, segnato dalla cancellazione e successivo spostamento del tour americano dovuto a non specificati problemi giudiziari della cantante Herrema.

Ora si torna a parlare dei Royal Trux in seguito ad un’intervista, decisamente ambigua, rilasciata alcuni giorni fa al Guardian.

Neil Hagerty, voce e chitarra, sostanzialmente annuncia al suo sorpreso intervistatore che non fa più parte dei Royal Trux:

Sono fuori dalla band. Non andrò in tour. Lei mi passa sopra come uno schiaccisassi… io no… ho fatto tutto questo come favore alla Fat Possum. il disco non l’ho approvato. Non ho idea di cosa sia. Ho ascoltato 10 secondi di un solo brano. Sono fuori.

Hagerty fa ovviamente riferimento a Jennifer Herrema con la quale condivide da sempre l’avventura Royal Trux.

In un’altra intervista però la Herrema getta acqua sul fuoco.

Non lo prendo sul serio. Fa questa scena ad ogni tour. Alla fine si presenta sempre, e viene in tour. Questa è solo la sua ennesima cazzata. Ma non sono infastidita perchè alla fine non c’è nulla di male.

La tesi della Herrema viene poi confermata dalla stesso Hagerty che via twitter fa retromarcia:

these last real royal trux shows are truly happening and confirmed in the usa may/june, check local sources– any press you see is coming from orange county/ newport beach, just a job to fuck me over by people w/ resources and 00% else — Neil Hagerty (@TheHowlingHex) March 5, 2019

Al momento quindi il progetto Royal Trux va avanti con tour confermato anche se il duo sembra sempre essere sul punto di implodere.

Sempre nell’intervista rilasciata al Guardian emergono poi inquietanti dettagli sulle registrazioni del recente “White Stuff”.

La Herrema rivela che Hagerty senza un apparente motivo abbandonò le sessioni di registrazioni mentre il chitarrista accusa la compagna di aver cancellato parte delle registrazioni, cambiato le canzoni e di non avergli permesso di ascoltare i mixes finali.