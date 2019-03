THE GET UP KIDS: SESTO ALBUM A MAGGIO. GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO SINGOLO “SATELLITE”

Dopo essere ritornati lo scorso anno con un EP, “Kicker”, The Get Up Kids annunciano oggi il loro sesto album (il primo in oltre otto anni): il seguito di “There Are Rules” si chiamerà “Problems” e sarà realizzato il prossimo 10 maggio via Polyvinyl.

Registrato a Bridgeport, Connecticut insieme al produttore Peter Katis (The National, Kurt Vile), il nuovo disco della band del Missouri esamina “tutto dalle perdite che ti cambiano la vita alla solitudine e all’inevitabile ansia di esistere nel 2019”, ci spiega la press-release.

Il primo singolo estratto si chiama “Satellite” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Kerstin Ebert.

Vi ricordiamo inoltre che il gruppo statunitense arriverà in Italia proprio nel mese di maggio per due date a supporto della nuova uscita: lunedì 13 al Locomotiv Club di Bologna e martedì 14 ai Magazzini Generali di Milano. Ad aprire i loro concerti ci saranno i Muncie Girls.

“Problems” Tracklist:

1. Satellite

2. The Problem Is Me

3. Salina

4. Now Or Never

5. Lou Barlow

6. Fairweather Friends

7. Common Ground

8. Waking Up Alone

9. The Advocate

10. Symphony of Silence

11. Brakelines

12. Your Ghost Is Gone