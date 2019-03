Quando ormai pensavamo di averli derubricati nella categoria compositori di musica per videogames ecco che la band di Liverpool riscende in pista con un album nuovo di zecca a ben otto anni di distanza dall’ultimo “Gravity The Seducer”.

“Ladytron”, renderà più che felici i discepoli ortodossi dei tocchi sintetici di Wu & Hunt e degli intrecci vocali made in Aroyo & Marnie, meno chi si aspettava dopo una lunga assenza un ritorno in pompa magna in grado di sconquassare i dettami del dancefloor colmando il vuoto (momentaneo o definitivo) di gente come Röyksopp, CSS, Rapture, Klaxons e compagnia bella.

Dal canto loro, in barba al decennio quasi trascorso, i Ladytron continuano a reiterare quella formuletta vincente in cui converge il lato più ‘post’ dell’electro-pop con l’anima intima dello shoegaze da cui escono 3-4 pezzi davvero ben confezionati (“Until The Fire” e “Far From Home” su tutti); peccato però che l’effetto sorpresa sia tutto concentrato qui e faccia spazio ben presto a quello di rosa appassita, tanto che neanche l’idea di far picchiare la batteria all’ex Sepultura Igor Cavalera riesca nell’impresa di spazzare via l’odore di stantio. Niente di brutto per carità, ma saremmo sopravvissuti senza!

Insomma, un album fuori tempo massimo, non compensato da un’urgenza viscerale, grazie al quale però potremo riprendere a battere il piedino come vedove allegre piuttosto che come orfanelli tristi.