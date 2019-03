[ANTEPRIMA] VIDEO: HOFAME

Dopo l’uscita del disco omonimo nel 2017, 50 concerti tenuti in tutta Italia, HOFAME torna con un lavoro consapevole. Pop. Elettroacustica. Art rock. Cantautorato. Una scrittura precisa e diretta.

Il disco, “Un Istante”, atteso per il 2 aprile, (pubblicato da La Barberia Records di Modena e dalla Riff Records di Bolzano. Distribuito da Goodfellas), concepito a San Colombano, è stato registrato nel 2018 insieme a Fabio Intraina e Michelangelo Roberti. Camilla Chioda, Marco Giacomini, Michele Napoli, Luca Fusari, Stefano Cristi hanno partecipato alle registrazioni in studio. Due video anticiperanno l’uscita del nuovo lavoro discografico. “Un colpo di nausea”, realizzato da Fabio Leporelli e Fiona Liu, look development arists presso il Weta Digital di Wellington, Nuova Zelanda. “Un filo d’erba”, realizzato da Emiliano Ruggiero, videomaker, che vive e lavora a Tokyo.

A IFB, oggi, c’è l’anteprima del primo…

HOFAME è un progetto di Cristiano Alberici che nasce nel 2013 e comprende musica, video, scrittura, fotografia.

Dopo diversi anni trascorsi nella band X-Mary ed una fugace esperienza nei Cristio, Cristiano Alberici sente l’esigenza di vivere un’esperienza artistica in prima persona. Nel 2014 escono contemporaneamente il video “Ho inseguito un sogno”,realizzato insieme al regista Luca Dosi, e il primo disco “O barche che bramate la tempesta, come questo porto è tranquillo” (Wallace rec, Tafuzzy rec).

Nel 2017 viene pubblicato il secondo disco, omonimo, con l’aiuto di Tafuzzy Records. Stampato anche in edizione limitata su cassetta, realizzata da La Barberia Records. Hanno accompagnato l’uscita del disco numerosi video realizzati con l’aiuto dei registi Claudio Cecconi e Luca Dosi. Il secondo album viene accolto in modo positivo.

Diverse le recensioni e i passaggi sui vari siti musicali. Un lungo tour da marzo del 2017 ad agosto del 2018 porta HOFAME in giro per l’Italia: 50 concerti tra locali, club, festival e house concert.

Abbiamo chiesto a Cristiano di elencarci i 10 brani che direttamente o indirettamente hanno influenzato la scrittura del nuovo album o che, semplicemente, sono girati un bel po’ sul suo lettore e nella sua testa:

1. Diiv – Healthy Moon

Un brano che trasporta, pura ispirazione. Un gruppo che ad ogni uscita conferma la sua qualità di scrittura. Il volto sregolato della musica indie

2. Deerhunter – Back To the Middle

i Deerhunter sono tra le mie band preferite. Capeggiati da Bradford Cox, altalenante figura, un piccolo genio dei nostri tempi

3. JJ. Mazz – Honey

La voce sussurata di uomo. La provincia italiana diventa internazionale. Sospiri di una campagna che tanto ci fa innamorare.

4. Nu Guinea – Ddoje Facce

La continua rinascita di Napoli. Il nostro Mar Mediterraneo ci regala un sound inconfondibile, puro ritmo

5. Louis Cole – Thinking

La colonna sonora di casa, tutti in piedi a ballare !

6. Romanthony – The Wonderer

Scoperta nel 2018. Una hit dance che non tramontata. Per molti la voce dei Daft Punk, emozionate

7. Haruomi Hosono & Friends – Pacific

Che dire… non ci sono parole. bisogna ascoltare per capire

8. Julia Holter – Feel You

Davvera un bellissimo brano. lei è un artista che ammiro tanto. capace di una singolare bellezza.

9. Havah – Gelo

New Wave. Punk. 1.35. Una bomba

10. Bibio – À tout à l’heure

La canzone è semplicemente meravigliosa. Lui un artista in continua evoluzione. Da seguire sempre con attenzione