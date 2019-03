ALICE COOPER DIFENDE JOHNNY DEEP: “UN MARE DI STRONZATE SU DI LUI”

Periodo impegnativo per Alice Cooper che ha, recentemente, annunciato un tour tutto suo, uno con Halestorm e anche le date con gli Hollywood Vampires. In una nuova intervista, ha anche rivelato che gli Hollywood Vampires hanno in preparazione un nuovo album in studio e un disco live.

Mentre il suo compagno di band negli Hollywood Vampires, Johnny Depp, è salito alla ribalta per le situazioni difficili legate alla sua ex-moglie Amber Heard, Cooper ha detto a Billboard che “tutte le cose che si sono sentite l’anno scorso su Johnny, beh, al 99% erano solo cazzate“. Ha continuato: “Non l’ho mai visto migliore in vita mia. Non l’ho mai visto più felice. Non l’ho mai sentito suonare meglio e il modo in cui la stampa dice che è sull’orlo di una distruzione totale e perfino pronto a morire, questo è assolutamente non vero.”

Oltre alla battaglia pubblica sul divorzio che Depp ha avuto con la Heard, sono emerse anche le storie sulla salute dell’attore e sulla presunta dipendenza. Ma Cooper ha detto che Depp sta incanalando tutta la sua rabbia nelle canzoni che sta scrivendo per gli Hollywood Vampires (che comprendono anche il chitarrista degli Aerosmith, Joe Perry).

“Sto incanalando la rabbia di [Depp] su questo album, il che è buono“, ha rivelato Cooper, che ha aggiunto che il disco “toccherà anche sonorità inedite, ed è un po’ quello che mi piace.”

Oltre ai The Hollywood Vampires, Cooper inizierà a registrare nuova musica, lavorando con il produttore Bob Ezrin. L’idea è di pubblicare un EP in tempo per il suo tour estivo, con un album completo che vedrà la luce nel 2020.

“C’è un certo suono di Detroit che stiamo cercando“, ha detto Cooper sul suo nuovo materiale. “È indefinibile. C’è una certa porzione di R&B. C’è una certa porzione di Motown. Ma poi aggiungi le chitarre e aggiungi l’attitudine e si trasforma in Detroit rock“.