SI CHIAMA “MAXIMUM ROCK’ N ‘ROLL: THE SINGLES” LA RACCOLTA DEI PRIMAL SCREAM ATTESA A MAGGIO

Negli ultimi tre decenni e mezzo i Primal Scream hanno abbracciato tutto, dal pop psichedelico al rock’n’roll degenerato, dal rave euforico alla malinconia industrial. Hanno lavorato ai dischi di George Clinton e Kate Moss, coinvolto Mani degli Stone Roses e Kevin Shields dei My Bloody Valentine, sono sopravvissuti all’oblio narcotico, ai traumi personali e alla morte dell’amato chitarrista Robert “Throb” Young, hanno catturato gli umore del paese più e più volte.

In tutto questo, sono sempre rimasti i Primal Scream. E hanno sempre fatto grandi singoli.

Dalle loro radici psichedeliche all’edonismo che definisce l’epoca di “Screamadelica”, attraverso l’attacco sonoro di “XTRMNTR” e oltre, la natura eclettica dei Primal Scream è stata eguagliata dalla pura coerenza dei loro singoli che sono diventati parte della storia musicale britannica.

E proprio con questa consapevolezza, i Primal Scream hanno deciso di raccogliere una delle più grandi discografie di singoli in una collection unica sotto il nome di “Maximum Rock’ N ‘Roll: The Singles”, che uscirà il 24 maggio.

“Fin dal nostro debutto nel 1985 con ‘All Fall Down’, ci siamo avvicinati ai “singoli” come scelta estetica, una dichiarazione di cosa siamo come band” dice Bobby Gillespie. “Siamo cresciuti con canzoni come ‘Suffragette City’ e ‘Metal Guru’ che volavano attraverso le radio. I quattro singoli dei Sex Pistols erano fantastici. Prince e Madonna hanno fatto grandi hit di successo. Questo è stato il nostro approccio. Ho sempre amato Top 40 Radio, adoro la compilation di singoli ‘Meaty, Beaty, Big & Bouncy’ degli Who. Ricordo Alan McGee che diceva di ‘Higher Than The Sun’: non sarà un successo, ma sarà una dichiarazione. I grandi singoli possono arrivare al mondo e mostrare alle persone un modo di pensare alternativo. Ti fanno sentire meno solo”.

Ecco la ricca tracklist:

1 Velocity Girl

2 Gentle Tuesday

3 Imperial

4 Ivy Ivy Ivy

5 Loaded

6 Come Together

7 Higher Than the Sun

8 Don’t Fight It, Feel It

9 Movin’ on Up

10 Rocks

11 Jailbird

12 (I’m Gonna) Cry Myself Blind

13 Kowalski

14 Star

15 Burning Wheel

16 Swastika Eyes

17 Kill All Hippies

19 Miss Lucifer

20 Autobahn 66

21 Some Velvet Morning (with Kate Moss)

22 Country Girl

23 Dolls (Sweet Rock and Roll)

24 Sometimes I Feel So Lonely

25 Can’t Go Back

26 Uptown (Weatherall mix )

27 2013

28 It’s Alright, It’s OK

29 Goodbye Johnny

30 Where the Light Gets In (with Sky Ferreira)

31 100% or Nothing