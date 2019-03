TEHO TEARDO: ASCOLTA IL PRIMO ESTRATTO DAL NUOVO ALBUM “GRIEF IS THE THING WITH FEATHERS”

“Grief Is The Thing With Feathers” è il nuovo atteso album di Teho Teardo, in uscita il 22 marzo 2019 per la Specula Records.

La musica di quest’album, nella cui copertina è ritratto dell’attore Cillian Murphy, è stata composta da Teho a maggio del 2017, immediatamente dopo la lettura dell’omonimo libro di Max Porter (“Il dolore è una cosa con le piume”, edito in Italia da Guanda).

Un mese dopo, il regista e scrittore irlandese Enda Walsh (già noto per aver scritto con David Bowie “Lazarus” ma anche il film “Hunger” di Steve Mc Queen), con cui Teho collabora ormai da anni, gli confida il desiderio di voler mettere in scena uno spettacolo ispirato proprio a questo romanzo. Sarà l’affinità elettiva o la straordinaria intesa tra i due, ma nel giro di poco tempo “Grief Is The Thing With Feathers” è diventato non solo un disco ma anche un’opera teatrale in cui Cillian Murphy, straordinario protagonista in “Peaky Blinders”, regala una performance impressionante. Un racconto straziante sulla perdita, sull’amore e sul vivere, in scena al Barbarican di Londra ad aprile (già sold out).

Ascolta il primo estratto “London offered us possible mothers”:

Tracklist:

1 A bit about ghosts

2 This is the story of how your wife died

3 London offered us possible mothers

4 A demon who fed on grief

5 Hop sniff and tackle

6 You fucked a dentist

7 Knelt on her thigh

8 Unfinished. Beautiful. Everything.