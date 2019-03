FISSATA LA DATA PER LA NUOVA EDIZIONE DI IN A STATE OF FLUX FESTIVAL: SARà IL 25 MAGGIO A MILANO

La quarta edizione di In A State Of Flux, il primo festival shoegaze italiano, si terrà sul palco del Circolo Ohibò di Milano il prossimo venerdì 24 maggio. Per ora non ci sono ancora i nomi dei partecipanti, ma fin d’ora l’obbligo è di segnare la data sulla vostra agenda preferita!

Nato da un’idea di Davide De Polo (Soon,The Mystic Morning, The Persuaders DJ set) e liberamente ispirato al glorioso Rollercoaster tour, che vedeva in line-up The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, Dinosaur jr. e Blur, il festival porta in giro una sintesi di quella scena che all’estero chiamano “italogaze”: da anni ormai i cultori del genere stravedono per il suono carico di riverbero e fuzz di band come Stella Diana e Clustersun, e scoprono con piacere le molte altre che animano la scena tricolore. Si è anche creato un certo spirito di squadra tra le band, molte delle quali, riunitesi nel Mutiny Collective, si mantengono costantemente in contatto per scambiarsi idee e organizzare eventi.

In a State of Flux è totalmente autorganizzato dai ragazzi del collettivo Mutiny in collaborazione con Costello’s euna rete di media partners tra cui Shoegaze Blog e Shoegazin’ Your Waves, con il supporto promozionale di Kool Things Promotions.

IN A STATE OF FLUX FESTIVAL VOL. 4

24 MAGGIO 2019

Circolo Ohibò – Milano

Via Brembo, ang. Via Benaco, 1 (Milano)

Apertura porte ore 21:00 da via Brembo

Ingresso in cassa 8€ + tess. ARCI (obbligatoria)