IL NUOVO SINGOLO DEI CRANBERRIES SI CHIAMA “WAKE ME WHEN IT’S OVER”

Dopo la morte di Dolores O’Riordan i Cranberries hanno annunciato il loro ottavo e ultimo album in studio, “In the End”. Uscirà il 26 aprile via BMG, prodotto dal collaboratore di lunga data Stephen Street e presenterà i singoli “All Over Now” e “The Pressure”. Oggi gli irlandesi sono tornati con un altro singolo, “Wake Me When It’s Over”.

“In the End” è stato in gran parte registrato prima della morte di O’Riordan, con il gruppo che, come dice Noel Hogan, vede l’uscita come un modo per celebrare la cantante venuta a mancare.

“Sapevamo che questo doveva essere uno dei migliori, se non il migliore, album dei Cranberries. La preoccupazione era che avremmo distrutto l’eredità della band, realizzando un album che non era all’altezza degli standard. Una volta passati tutti i demo su cui Dolores e io avevamo lavorato, abbiamo capito che avevamo un album molto valido, sapevamo che sarebbe stata la cosa giustapubblicarlo e il modo migliore per onorare Dolores“.